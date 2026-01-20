I sutra sunčano i ledeno u Novom Sadu, za vikend najjači udari košave

Radio 021 pre 18 minuta  |  021.rs
I sutra sunčano i ledeno u Novom Sadu, za vikend najjači udari košave

Sreda će u Novom Sadu biti umereno oblačna, uz dosta sunca, ali "zubatog", jer će temperatura mahom biti u minusu.

Biće od -7 do 1 stepen. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar. U četvrtak još malo oblačnije, uz temperaturu od -4 do 2 stepena. Petak će biti promenljivo oblačan, a temperatura će se kretati od -3 do 5 stepeni. U subotu takođe promenljivo oblačno, uz temperaturu od 0 do 7 stepeni. Nedelja će biti toplija, vetrovita, uz temperaturu od 2 do 7 stepeni. Košava će biti najjača za dane vikenda, a vetar će početkom sledeće sedmice oslabiti i biti u skretanju na
