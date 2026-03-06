Osveta vlasti tužiocima: Bjeloš, Isailović, Barac i Miladinović odlaze iz TOK-a, ostali upućeni tužioci ostaju, ali ne duže od tri godine

Na današnjoj sednici Visokog saveta tužilaštva odlučeno je da se četvoro od 11 tužilaca upućenih u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) vraća u svoja matična tužilaštva, a sedam ostaje u tom tužilaštvu još maksimalno tri godine.

Ovo znači da TOK neće i dalje raditi u istom kapacitetu kao i do sad. Podjednako značajno je da se na osnovu toga koji upućeni tužioci će u utorak morati da napuste svoj rad u TOK-u i koji nisu ponovo upućeni zaključuje da se vlast na ovaj način njima osvetila zbog načina postupanja u najosetljivijim predmetima. Nije ponovo upućena tužiteljka Irena Bjeloš, jer je za nju glasalo sedam članova Saveta, a četiri su bila uzdržana i to oni koji važe za struju vlasti