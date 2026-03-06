Visoki savet odlučio: Tužioci na slučajevima "pet tona marihuane" i "nadstrešnica" odlaze iz TOK-a

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Visoki savet odlučio: Tužioci na slučajevima "pet tona marihuane" i "nadstrešnica" odlaze iz TOK-a

Visoki savet tužilaštva doneo je odluku o ponovnom privremenom upućivanju sedam od 11 do sada upućenih tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, dok preostalo četvoro nije dobilo potreban broj glasova.

kako navodi Insajder, za tužioce Aleksandra Isailovića, Aleksandra Barca, Irenu Bjeloš i Dragoljuba Miladinovića nije bilo dovoljno glasova da budu ponovo upućeni u JTOK i oni će se od ponedeljka vratiti u svoja matična tužilaštva, shodno takozvanim "Mrdićevim zakonima" koji uskoro stupaju na snagu. Bjeloš je angažovana na slučaju zaplene pet tona marihuane kod Kruševca, a Barac i Miladinović su radili na slučaju "nadstrešnica". Sa druge strane, rad u JTOK-u će
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Sedmoro tužilaca reupućeno u JTOK, četvoro nije zadovoljilo kriterijume VST-a

Sedmoro tužilaca reupućeno u JTOK, četvoro nije zadovoljilo kriterijume VST-a

Politika pre 1 sat
Preradović: Vlast neće dati da nadstrešnica i Jovanjica dobiju presudu - Vučić ne štiti Koluviju, već svog brata

Preradović: Vlast neće dati da nadstrešnica i Jovanjica dobiju presudu - Vučić ne štiti Koluviju, već svog brata

N1 Info pre 2 sata
Preradović: "Vučić legalizuje drogu kao državni posao i štiti svoje ljude, opstrukcija JTOK-a zbog Jovanjice i predmeta…

Preradović: "Vučić legalizuje drogu kao državni posao i štiti svoje ljude, opstrukcija JTOK-a zbog Jovanjice i predmeta 'Nadstrešnica'"

Nova pre 2 sata
Visoki savet tužilaštva odlučio da u tok ostane sedmoro od 11 tužilaca: Ko je ponovo upućen, a ko izostavljen

Visoki savet tužilaštva odlučio da u tok ostane sedmoro od 11 tužilaca: Ko je ponovo upućen, a ko izostavljen

Newsmax Balkans pre 3 sata
VST: Sedmoro tužilaca ponovo upućeno u TOK, četvoro odlazi

VST: Sedmoro tužilaca ponovo upućeno u TOK, četvoro odlazi

RTS pre 4 sati
Sedmoro tužilaca jednoglasno reupućeno u JTOK, četvoro nije

Sedmoro tužilaca jednoglasno reupućeno u JTOK, četvoro nije

RTV pre 4 sati
Odluka VST: Četiri tužioca odlaze iz TOK-a, ostali upućeni tužioci ostaju na period od tri godine

Odluka VST: Četiri tužioca odlaze iz TOK-a, ostali upućeni tužioci ostaju na period od tri godine

NIN pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MarihuanaOrganizovani kriminalTužilaštvoInsajderKruševac

Društvo, najnovije vesti »

Ministar Gašić povodom Dana žena uručio poklone pripadnicama sistema odbrane (video)

Ministar Gašić povodom Dana žena uručio poklone pripadnicama sistema odbrane (video)

Blic pre 26 minuta
Lančani sudar pet vozila kod Mostarske petlje, jedna osoba povređena

Lančani sudar pet vozila kod Mostarske petlje, jedna osoba povređena

Danas pre 51 minuta
Akcija „Kreni nahrani“ u subotu na 53 lokacije u Srbiji: Građani prikupljaju hranu za napuštene pse i mačke

Akcija „Kreni nahrani“ u subotu na 53 lokacije u Srbiji: Građani prikupljaju hranu za napuštene pse i mačke

Danas pre 1 sat
"Darko Lazić na: Putu!" Na pitanje šta znači ovaj saobraćajni znak, komentari su počeli samo da da pljušte!

"Darko Lazić na: Putu!" Na pitanje šta znači ovaj saobraćajni znak, komentari su počeli samo da da pljušte!

Blic pre 2 sata
Saobraćajna nesreća u Smederevu, povređeni dete i dve žene

Saobraćajna nesreća u Smederevu, povređeni dete i dve žene

Danas pre 1 sat