Visoki savet odlučio: Tužioci na slučajevima "pet tona marihuane" i "nadstrešnica" odlaze iz TOK-a

Visoki savet tužilaštva doneo je odluku o ponovnom privremenom upućivanju sedam od 11 do sada upućenih tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, dok preostalo četvoro nije dobilo potreban broj glasova.

kako navodi Insajder, za tužioce Aleksandra Isailovića, Aleksandra Barca, Irenu Bjeloš i Dragoljuba Miladinovića nije bilo dovoljno glasova da budu ponovo upućeni u JTOK i oni će se od ponedeljka vratiti u svoja matična tužilaštva, shodno takozvanim "Mrdićevim zakonima" koji uskoro stupaju na snagu. Bjeloš je angažovana na slučaju zaplene pet tona marihuane kod Kruševca, a Barac i Miladinović su radili na slučaju "nadstrešnica". Sa druge strane, rad u JTOK-u će