Mraz, pa tokom dana sunčano i hladno – malo toplije nego juče

Šabačke novosti pre 1 sat
Mraz, pa tokom dana sunčano i hladno – malo toplije nego juče
U utorak ujutru umeren i jak mraz. Tokom dana pretežno sunčano u većini krajeva i hladno, mada uz par stepeni veću dnevnu temperaturu nego u ponedeljak. Nešto više oblaka se očekuje ujutru i pre podne na severu Vojvodine i veći deo dana u Timočkoj Krajini i na Homoljskim planinama. Duvaće umerena košava tj. jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju, a u ostalim krajevima slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Nedeljnik pre 28 minuta
Vreme danas: Vedro ali hladno uz mraz i jak jugoistočni vetar

Vreme danas: Vedro ali hladno uz mraz i jak jugoistočni vetar

Vesti online pre 13 minuta
Sunčano, ali hladno: Jak jutarnji mraz širom Srbije, tokom noći moguće provejavanje snega

Sunčano, ali hladno: Jak jutarnji mraz širom Srbije, tokom noći moguće provejavanje snega

Glas juga pre 22 minuta
Vedro jutro, uz mraz: Tokom dana sunčano, ali ostaje hladno

Vedro jutro, uz mraz: Tokom dana sunčano, ali ostaje hladno

N1 Info pre 1 sat
Ujutru sunčano, ali hladno vreme: Temperatura do šest stepeni

Ujutru sunčano, ali hladno vreme: Temperatura do šest stepeni

Newsmax Balkans pre 1 sat
Ledeno jutro osvanulo, zima ne popušta: Vetar i minus stegli Srbiju, evo kakvo nas vreme očekuje

Ledeno jutro osvanulo, zima ne popušta: Vetar i minus stegli Srbiju, evo kakvo nas vreme očekuje

Dnevnik pre 1 sat
Ledeno! Minus 15 jutros u Srbiji, a ovde košava ledi kao na -20: Evo kada stiže otopljenje

Ledeno! Minus 15 jutros u Srbiji, a ovde košava ledi kao na -20: Evo kada stiže otopljenje

Telegraf pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošavaVojvodina

Društvo, najnovije vesti »

Putevi Srbije: Vozači, oprez, na auto-putu kod Paraćina izlila se voda duž 200 metara

Putevi Srbije: Vozači, oprez, na auto-putu kod Paraćina izlila se voda duž 200 metara

RTV pre 48 minuta
Danas je Sveti Jovan Krstitelj – OVI običaji su vezani za današnji dan

Danas je Sveti Jovan Krstitelj – OVI običaji su vezani za današnji dan

InfoKG pre 43 minuta
AMSS upozorio na opasnost od poledice

AMSS upozorio na opasnost od poledice

Danas pre 33 minuta
Turistička agencija ostavila četvoro maloletne dece na Kopaoniku: U kombiju nije bilo mesta za kofere

Turistička agencija ostavila četvoro maloletne dece na Kopaoniku: U kombiju nije bilo mesta za kofere

Nova pre 38 minuta
Kakvo nas vreme danas očekuje?

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Nedeljnik pre 28 minuta