Mraz, pa tokom dana sunčano i hladno – malo toplije nego juče

U utorak ujutru umeren i jak mraz. Tokom dana pretežno sunčano u većini krajeva i hladno, mada uz par stepeni veću dnevnu temperaturu nego u ponedeljak. Nešto više oblaka se očekuje ujutru i pre podne na severu Vojvodine i veći deo dana u Timočkoj Krajini i na Homoljskim planinama. Duvaće umerena košava tj. jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju, a u ostalim krajevima slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja