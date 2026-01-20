Lavrov: Prodaja NIS u interesu Rusije - EU hoće da ponizi Srbiju!

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nazvao je obostrano korisnim preliminarni dogovor o prodaji paketa akcija srpske kompanije NIS, koji pripada „Gasprom njeftu“, mađarskoj kompaniji MOL.

Ruski šef diplomatije je istakao da je Rusija otvorena na saradnju sa svima na Balkanu, uključujući Ameriku. On je prokomentarisao i nameru Srbije da uđe u EU. "Više puta je rečeno da je budućnost Srbije u EU, a EU je kao odgovor rekla – videćemo. Za početak priznajte Kosovo, odnosno sami sebe treba da ponizite, a drugo priključite se potpuno svim spoljnopolitičkim akcijama EU uključujući sankcije protiv RF", dodao je on i zapitao: Da li je to pristojno od