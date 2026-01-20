Besent odbacio mogućnost da EU upotrebi instrument protiv prinude u slučaju carina

Američki ministar finansija Skot Besent odbacio je danas mogućnost da Evropska unija upotrebi instrument protiv prinude u vezi sa pretnjama američkog predsednika Donalda Trampa da poveća carine.

Besent je rekao u intervjuu za CNBC da predviđa da će sledeći potez Evropske unije biti formiranje radne grupe. Instrument protiv prinude EU još nije upotrebljen u istoriji, a služi da, pored ostalog, ograniči pristup javnim tenderima, investicijama ili bankarskim aktivnostima, kao i da ograniči trgovinu uslugama. Besent je prethodno izrazio uverenje da evropske vlade neće dozvoliti da "eskaliraju" tenzije sa SAD u vezi plana za kupovinu Grenlanda, odbacivši