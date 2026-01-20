Frilenseri, pazite na rok: Do 30. januara morate podneti poresku prijavu za četvrti kvartal

Rok za prijavu i plaćanje poreza za četvrti kvartal 2025. godine fizičkih lica koja ostvaruju prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, tzv. frilensere ističe u petak 30. januara, saopštila je danas Poreska uprava.

Prijavu poreza i podnošenje poreske prijave na obrascu PP OPO-K, poreski obveznici mogu obaviti preko portala Poreske uprave ePorezi i preko portala Frilenseri, naveli su iz Poreske uprave. Zainteresovani više informacija u vezi sa načinom izmirenja ove poreske obaveze mogu naći u korisničkom uputstvu za podnošenje poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na prihode ostvarene kvartalno, od strane fizičkog lica kao poreskog