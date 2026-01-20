Tramp pozvao Plenkovića u Odbor za mir

Telegraf pre 32 minuta  |  Telegraf.rs
Tramp pozvao Plenkovića u Odbor za mir

Hrvatski premijer Andrej Plenković primio je zvanični poziv američkog predsednika Donalda Trampa da se pridruži novoosnovanom Odboru za mir, saznaje Tportal.

Iz Banskih dvora za sada još nisu uputili zvaničan odgovor američkoj administraciji. "Proučićemo poziv", kratko su poručili iz Vlade. Osim Plenkovića poziv je dobilo više svetskih lidera među kojima su ruski predsednik Vladimir Putin, francuski Emanuel Makron, turski Redžep Tajip Erdogan, a sa naših prostora i slovenački premijer Robert Golob. Tramp želi da konačna povelja i mandat "Odbora za mir" budu potpisani u Davosu u četvrtak, tokom trajanja Svetskog
