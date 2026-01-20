NATO čuva tajne od SAD

Zemlje NATO-a odbijaju da dele obaveštajne podatke sa Vašingtonom zbog pretenzija američkog predsednika Donalda Trampa na Grenland, objavio je britanski list The i Paper (deo medijske grupe Dejli mejl i Dženeral trast (Daily Mail and General Trust)), pozivajući se na izvore.

Prema njihovim informacijama, predstavnici Alijanse više ne „komuniciraju otvoreno“ sa svojim američkim kolegama zbog zabrinutosti da bi informacije mogle doći do Trampa i biti iskorišćene u budućem pokušaju vojnog zauzimanja poluautonomne danske teritorije. Izvor lista u britanskim obaveštajnim službama tvrdi da Velika Britanija namerava da „udvostruči napore“ i ojača svoje odbrambeno partnerstvo sa zemljama EU zbog činjenice da su odnosi između Londona i