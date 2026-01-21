Očajno šutersko veče Jovića - Majami trojkama "slomio" Kingse VIDEO

Košarkaši Majami Hita su savladali Sakramento Kingse u noći za nama rezultatom 130:117.

Tim sa Floride je od prve deonice preuzeo kontrolu, nametnuo visok ritam i nije dozvolio domaćinu da ozbiljnije zapreti. Srpski košarkaš Nikola Jović je na parketu proveo solidne minute i meč završio sa osam poena, pet skokova i dve asistencije. Međutim, imao je katastrofalno šutersko veče jer je pogodio svega tri od 11 pokušaja iz igre (2/5 trojke). Najraspoloženiji u redovima Hita bio je Bam Adebajo sa 25 poena, dok je Norman Pauel dao značajan doprinos sa 22.