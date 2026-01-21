Sahranjen Miroslav Mika Aleksić: Vuk Kostić i Dušan Savić nosili sanduk FOTO

B92 pre 3 sata
Sahranjen Miroslav Mika Aleksić: Vuk Kostić i Dušan Savić nosili sanduk FOTO

Na Centralnom groblju u Beogradu sahranjen je Miroslav Mika Aleksić.

Kovčeg sa Aleksićevim telom izneli glumci Goran Sultanović, Vuk Kostić, bivši fudbaler Dušan Savić, advokat Zoran Jakovljević. Sahrani je prisustvovao mali broj javnih ličnosti među kojima su režiser Dragoslav Bokan, glumac Rastko Janković, glumac Branislav Zeremski i Branko Kockica. Na Centralno groblje došao je i Stevan Marić, montažer, inače partner glumice Vanje Ejdus. Samozvani učitelj glume kojeg je 10 učenica optužilo za silovanje i seksualno zlostavljanje,
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Jedina glumica koja je došla na sahranu Mike Aleksića: Bila u vezi sa Vukom Kostićem, voleo je pre Jelisavete Orašanin

Jedina glumica koja je došla na sahranu Mike Aleksića: Bila u vezi sa Vukom Kostićem, voleo je pre Jelisavete Orašanin

Mondo pre 3 sata
Sahranjen Mika Aleksić: Udovica slomljena od bola, evo ko je sve od slavnih ispratio pokojnog učitelja glume

Sahranjen Mika Aleksić: Udovica slomljena od bola, evo ko je sve od slavnih ispratio pokojnog učitelja glume

Mondo pre 3 sata
Supruga Duleta Savića na sahrani Mike Aleksića šokirala potezom: Sahranjen učitelj glume optužen za silovanje učenica - kovčeg…

Supruga Duleta Savića na sahrani Mike Aleksića šokirala potezom: Sahranjen učitelj glume optužen za silovanje učenica - kovčeg izneli oni (foto)

Kurir pre 3 sata
Nakon sahrane Mike Aleksića svi u šoku zbog poteza žene Duleta Savića: Snimala iznošenje kovčega, niko ne zna zašto

Nakon sahrane Mike Aleksića svi u šoku zbog poteza žene Duleta Savića: Snimala iznošenje kovčega, niko ne zna zašto

Mondo pre 3 sata
Branio ga kad je optužen za silovanje: Vuk Kostić na sahrani Mike Aleksića nosio kovčeg, evo šta je sve pričao o njemu

Branio ga kad je optužen za silovanje: Vuk Kostić na sahrani Mike Aleksića nosio kovčeg, evo šta je sve pričao o njemu

Mondo pre 3 sata
Sahranjen Mika Aleksić Na centralnom groblju bili Vuk Kostić, Dragoslav Bokan, Rastko Janković, Branislav Zeremski, Dule Savić…

Sahranjen Mika Aleksić Na centralnom groblju bili Vuk Kostić, Dragoslav Bokan, Rastko Janković, Branislav Zeremski, Dule Savić i Branko Kockica

Blic pre 4 sati
Miroslav Mika Aleksić sahranjen uz hor: Evo koje javne ličnosti su se pojavile na sahranu

Miroslav Mika Aleksić sahranjen uz hor: Evo koje javne ličnosti su se pojavile na sahranu

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalViktor SavićVuk KostićDušan SavićMika AleksićDragoslav Bokan

Zabava, najnovije vesti »

Šta su iz Evropske komisije rekli o Mrdićevim predlozima pravosudnih zakona?

Šta su iz Evropske komisije rekli o Mrdićevim predlozima pravosudnih zakona?

Insajder pre 22 minuta
Evropska komisija: O Mrdićevim zakonima nismo konsultovani, proces usvajanja ubrzan, netransparentan

Evropska komisija: O Mrdićevim zakonima nismo konsultovani, proces usvajanja ubrzan, netransparentan

NIN pre 27 minuta
Emina Jahović nije bila na venčanju brata Mirsada. Osvanula njena nova fotografija sa snajkom koja je promenila veru: Jasno je…

Emina Jahović nije bila na venčanju brata Mirsada. Osvanula njena nova fotografija sa snajkom koja je promenila veru: Jasno je u kakvim su odnosima njih dve.

Blic pre 2 minuta
"Jel to neka šatorska pevačica?" Kasper brutalno odgovorio Vendi nakon što ga je nazvala vampirom, udario na pevačicu: Evo šta…

"Jel to neka šatorska pevačica?" Kasper brutalno odgovorio Vendi nakon što ga je nazvala vampirom, udario na pevačicu: Evo šta je Mina rekla

Kurir pre 2 minuta
"Čeda Jovanović nije vlasnik stana, godinama je tu nezakonito" Oglasila se žena koja tvrdi da političar živi u njenoj…

"Čeda Jovanović nije vlasnik stana, godinama je tu nezakonito" Oglasila se žena koja tvrdi da političar živi u njenoj nekretnini: "Nikada nije izmirivao troškove komunalija"

Blic pre 17 minuta