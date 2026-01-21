Sahranjen Miroslav Mika Aleksić: Vuk Kostić i Dušan Savić nosili sanduk FOTO

Na Centralnom groblju u Beogradu sahranjen je Miroslav Mika Aleksić.

Kovčeg sa Aleksićevim telom izneli glumci Goran Sultanović, Vuk Kostić, bivši fudbaler Dušan Savić, advokat Zoran Jakovljević. Sahrani je prisustvovao mali broj javnih ličnosti među kojima su režiser Dragoslav Bokan, glumac Rastko Janković, glumac Branislav Zeremski i Branko Kockica. Na Centralno groblje došao je i Stevan Marić, montažer, inače partner glumice Vanje Ejdus. Samozvani učitelj glume kojeg je 10 učenica optužilo za silovanje i seksualno zlostavljanje,