Vučić sa Martom Kos o odnosima Srbije i EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos u Davosu, gde se održava Svetski ekonomski forum, "imao vrlo dobar razgovor o aktuelnim temama u odnosima Srbije i EU".

"U fokusu su bile reformske obaveze, jačanje vladavine prava i institucija, unapređenje ambijenta za investicije, bolja povezanost kroz infrastrukturu, kao i energetska sigurnost i tranzicija. Razgovarali smo i o tome kako da se kroz evropske instrumente i Plan rasta za Zapadni Balkan ubrza ekonomska konvergencija i otvore dodatne razvojne mogućnosti za privredu i mlade", objavio je Vučić na Instagramu.

Dodao je da je posebno istakao da je "za Srbiju važno da se u vremenu sve većih podela sačuva duh dijaloga u regionu i u Evropi, jer je to jedini održivi put za rešavanje otvorenih pitanja, očuvanje mira i stvaranje uslova za dugoročan napredak".

21.01.2026