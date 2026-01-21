Još jedna železnička nesreća u Španiji Voz iskočio iz šina kod Barselone: Ima mrtvih, najmanje 20 osoba povređeno

Saobraćaj na pomenutoj železničkoj liniji obustavljen je dok traje istraga i sanacija Nesreća se dogodila zbog urušavanja zaštitnog zida na prugu, moguće zbog obilnih kiša tokom prethodnih dana Jedna osoba je poginula, a najmanje 20 je povređeno u železničkoj nesreći kada je prigradski voz iskočio iz šina u blizini Barselone.

Kako prenose španski mediji, život je izgubio mašinovođa. Prema prvim informacijama, voz je udario u potporni zid koji se urušio na prugu. - Možemo reći da je između četiri i šest osoba teško povređeno, a ostali imaju lakše povrede - objasnio je gradonačelnik Želide, Ljuis Vals. Službe za vanredne situacije su navele da je prigradski voz iskočio iz šina nakon što je uradio u deo zaštitnog zida koji je pao na prugu u blizini Barselone. Prvobitne hipoteze ukazuju na