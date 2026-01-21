Tramp izjavio da bi Savet za mir, koji će formirati, mogao da zameni Ujedinjene nacije

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas na konferenciji za medije u Vašingtonu da bi Savet za mir, koji će formirati, mogao da zameni Ujedinjene nacije, ali je dodao da ipak podržava njihov opstanak. „Ujedinjene nacije nisu bile od velike pomoći.

Veliki sam zagovornik potencijala UN, ali ga one nikada nisu ispunile“, rekao je Tramp obraćajući se medijima povodom godinu dana od početka njegovog drugog mandata u Beloj kući. Tramp je istakao da su Ujedinjene nacije morale da reše svaki rat, koji je on morao da rešava. „Nikada im se nisam obratio za pomoć, nikada nisam ni pomislio da im se obratim“, kazao je Tramp, prenosi CNN. „Voleo bih da Ujedinjene nacije mogu da urade više i da nam nije potreban Savet za