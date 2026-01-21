Vučić se sastao sa Martom Kos

Danas pre 38 minuta  |  Fonet
Vučić se sastao sa Martom Kos
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je na marginama Svetskog ekonomnskog foruma u Davosu razgovarao sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos o aktuelnim temama u odnosima Srbije i Evropske unije, reformskim obavezama i jačanju vladavine prava i institucija u Srbiji. „U fokusu su bile reformske obaveze, jačanje vladavine prava i institucija, unapređenje ambijenta za investicije, bolja povezanost kroz infrastrukturu, kao i energetska sigurnost i
