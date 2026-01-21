Nova železnička nesreća u Španiji: Voz iskočio iz šina kod Barselone, poginuo mašinovođa, 37 putnika povređeno

Putnički prigradski voz iskočio je iz šina u Gelidi, u blizini grada Barselone, sinoć, pri čemu je poginuo mašinovođa, a povređeno je 37 ljudi, rekao je portparol regionalne vlade Katalonije za CNN, prenosi N1.

Incident se dogodio samo dva dana nakon još jedne smrtonosne železničke nezgode u Španiji, u kojoj su se sudarila dva brza voza u blizini Adamusa, u južnoj provinciji Kordoba, pri čemu je poginula 41 osoba, prenosi CNN. Voz iskočio iz šina zbog pada zida, poginuo mašinovođa U jučerašnjoj nezgodi učestvovao prigradski voz na liniji R4, koju svakodnevno koristi na hiljade putnika, dok je saobraćao između opština Gelida i Sant Sadurni d’Anoia na severoistoku zemlje.