Nova železnička nesreća u Španiji: Voz iskočio iz šina kod Barselone, poginuo mašinovođa, 37 putnika povređeno

Nedeljnik pre 48 minuta
Nova železnička nesreća u Španiji: Voz iskočio iz šina kod Barselone, poginuo mašinovođa, 37 putnika povređeno

Putnički prigradski voz iskočio je iz šina u Gelidi, u blizini grada Barselone, sinoć, pri čemu je poginuo mašinovođa, a povređeno je 37 ljudi, rekao je portparol regionalne vlade Katalonije za CNN, prenosi N1.

Incident se dogodio samo dva dana nakon još jedne smrtonosne železničke nezgode u Španiji, u kojoj su se sudarila dva brza voza u blizini Adamusa, u južnoj provinciji Kordoba, pri čemu je poginula 41 osoba, prenosi CNN. Voz iskočio iz šina zbog pada zida, poginuo mašinovođa U jučerašnjoj nezgodi učestvovao prigradski voz na liniji R4, koju svakodnevno koristi na hiljade putnika, dok je saobraćao između opština Gelida i Sant Sadurni d’Anoia na severoistoku zemlje.
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Još jedna železnička nesreća u Španiji: Voz iskočio iz šina kod Barselone, ima mrtvih, najmanje 37 osoba povređeno

Još jedna železnička nesreća u Španiji: Voz iskočio iz šina kod Barselone, ima mrtvih, najmanje 37 osoba povređeno

Blic pre 28 minuta
Ovo su najveće železničke nesreće u Evropi: U Španiji se dogodile dve za tri dana, poginulo najmanje 42 ljudi

Ovo su najveće železničke nesreće u Evropi: U Španiji se dogodile dve za tri dana, poginulo najmanje 42 ljudi

Telegraf pre 3 minuta
Nova železnička tragedija u Španiji: Mašinovođa preminuo, putnički voz iskočio iz šina samo nekoliko dana nakon što je u…

Nova železnička tragedija u Španiji: Mašinovođa preminuo, putnički voz iskočio iz šina samo nekoliko dana nakon što je u sudaru vozova poginulo više desetina ljudi

Nova pre 1 sat
Mašinovođa poginuo, 37 osoba povređeno kada je voz iskočio iz šina blizu Barselone

Mašinovođa poginuo, 37 osoba povređeno kada je voz iskočio iz šina blizu Barselone

Euronews pre 1 sat
Mašinovođa poginuo, mnogo povređenih; Voz se zakucao u urušeni potporni zid FOTO/VIDEO

Mašinovođa poginuo, mnogo povređenih; Voz se zakucao u urušeni potporni zid FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Druga železnička nesreća u Španiji: Poginuo mašinovođa, 37 povređeno

Druga železnička nesreća u Španiji: Poginuo mašinovođa, 37 povređeno

Insajder pre 1 sat
(Foto) Mašinovođa poginuo, 37 osoba povređeno, petoro kritično: Voz iskočio iz šina blizu Barselone

(Foto) Mašinovođa poginuo, 37 osoba povređeno, petoro kritično: Voz iskočio iz šina blizu Barselone

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BarselonaCNNKatalonijaŠpanija

Svet, najnovije vesti »

Kosovo dobilo poziv da učestvuje u Trampovom Odboru za mir

Kosovo dobilo poziv da učestvuje u Trampovom Odboru za mir

N1 Info pre 38 minuta
Tramp odbio Makronov poziv na sastanak G7; Francuski predsednik napustio Davos bez dogovora o sastanku

Tramp odbio Makronov poziv na sastanak G7; Francuski predsednik napustio Davos bez dogovora o sastanku

RTV pre 18 minuta
Kosovo dobilo poziv da uđe u Trampov "Odbor za mir", Osmani objavila da je "duboko počastvovana"

Kosovo dobilo poziv da uđe u Trampov "Odbor za mir", Osmani objavila da je "duboko počastvovana"

Radio 021 pre 28 minuta
Šta se krije iza sporazuma EU-Merkosur?

Šta se krije iza sporazuma EU-Merkosur?

Poljoprivreda.info pre 48 minuta
Berbok: Nova organizacija za obezbeđivanje svetskog mira nije potrebna

Berbok: Nova organizacija za obezbeđivanje svetskog mira nije potrebna

RTV pre 23 minuta