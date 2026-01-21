Olga Danilović bez trećeg kola na Australijan openu

Serbian News Media pre 48 minuta
Olga Danilović bez trećeg kola na Australijan openu

Srpska teniserka Olga Danilović nije uspela danas da se plasira u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je izgubila od Amerikanke Koko Gof sa 2:6, 2:6.

Meč Danilović i Gof, 69. i treće teniserke sveta, trajao je sat i 17 minuta. Danilović je loše počela meč, pa je Gof povela sa velikih 5:0, nakon čega je u osmom gemu iskoristila drugu set loptu za vođstvo od 1:0. Slično je počeo i drugi set, Amerikanka je uz jedan brejk povela sa 3:0, a meč je završila u osmom gemu kada je na servis Danilović iskoristila drugu meč loptu. Gof će u trećem kolu Australijan opena igrati sa sunarodnicom Hejli Baptist, koja je slavila
