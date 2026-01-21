Vučić: „Sadržajan razgovor sa Martom Kos“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je imao „sadržajno dobar razgovor“ sa komesarkom za proširenje EU Martom Kos na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. „Sadržajan uspešan razgovor oni naravno imaju svoje zahteve, mi svoje odgovore ali mislim da je bio suštinski sadržajno dobar razgovor“, rekao je Vučić novinarima iz Srbije koji ga prate u Davosu. Ocenio je da Srbija može da ispravi „neke od svojih grešaka“. „Kada preuzmemo neke obaveze, moramo