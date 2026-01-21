Olga Danilović ekspresno izgubila prvi set

Olga Danilović ekspresno izgubila prvi set

Američka teniserka Koko Gof osvojila je prvi set u meču protiv Srpkinje Olge Danilović rezultatom 6:2, i to za 37 minuta igre.

Treća teniserka sveta opravdala je ulogu favorita na samom početku meča, dominirajući u prvih pet gemova. Gof je agresivnom igrom brzo stigla do dva brejka prednosti. Posebno iscrpljujući bio je četvrti gem, u kojem je Danilovićeva spasila nekoliko brejk lopti, ali je Amerikanka na kraju ipak uspela da slomi otpor srpske igračice i povede sa ubedljivih 4:0, a ubrzo i 5:0. Danilovićeva, koja zauzima 69. poziciju na WTA listi, uspela je da se rezultatski vrati u
