Đokovića sada čeka čovek koji ga je šokirao prošle godine VIDEO

Holanđanin Botik van de Zandshulp biće rival Novaka Đokovića u trećem kolu Australijan opena.

On je u drugoj rundi pobedio Kineza Junčeng Šana, posle tri seta - 7:6, 6:2, 6:2. Van de Zandshulp je tako zakazao duel sa Đokovićem, koji je pobedio Italijana Frančeska Maestrelija sa 3:0, po setovima 6:3, 6:2, 6:2. Holandski teniser nije imao velikih problema da izbori treću rundu, kontrolisao je meč nakon što je prvi set rešio u taj-brejku. U naredna dva seta Kinez je ukupno osvojio četiri gema, a nakon dva sata i 16 minuta igre, morao je da pruži ruku