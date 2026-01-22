Ma, kakva penzija! Vavrinka neće da kaže "zbogom" na svom poslednjem AO, ostao u Novakovom kosturu posle drame

Legendarni švajcarski teniser, Sten Vavrinka prosto ne želi da završi svoju priču na svom poslednjem Australijan openu u karijeri.

Iako je već u pozamašnim godinama i napuniće 41 u martu, uspeo je da posle ogromne, maratonske borbe savlada Artura Geu nakon supertajbrejka petog seta - 3:2 (4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6)! Gledali smo veoma uzbudljiv maratonski meč, koji je potrajao skoro puna četiri i po sata. Mnogo preokreta, velike borbe viđeno je između Francuza koji je uspeo da se domogne Top 200 na ATP listi, ali i Stena koji nije želeo da mu ovo bude poslednji meč ikada na Australijan openu.