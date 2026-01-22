Kiz i Pegula lagano do treće runde

Američke teniserke Medison Kiz i Džesika Pegula plasirale se u treće kolo Australijan Opena.

Ona je u drugoj rundi pobedila sunarodnicu Ešlin Kruger, posle dva seta sa 6:1, 7:5. Duel je trajao ukupno 74 minuta, Kiz je lagana posao imala u prvom setu, da bi rivalka u nastavku pokazala pravo lice, ali nedovoljno da se iznenadi 9. teniserka sveta. Naredna protivnica Medison Kiz biće bolja iz duela Pliškova - Tjen Džesika Pegula je takođe rutinski dobila svoj meč protiv Mekartni Kesler, rezultat po setovima je bio 6:0, 6:2. Šesta igračica sveta je za sat