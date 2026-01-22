"Da, imam neke kontroverzne ljude" Tramp tvrdi da je Putin prihvatio poziv da uđe u "Odbor za mir", ruski predsednik kaže da će tek da odluči

Blic pre 3 sata
"Da, imam neke kontroverzne ljude" Tramp tvrdi da je Putin prihvatio poziv da uđe u "Odbor za mir", ruski predsednik kaže da…
Predsednik SAD je priznao da uključivanje Putina može biti kontroverzno Moskva će odluku o tome doneti nakon što razmotri dokumenta i konsultuje se sa saveznicima Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je ruski predsednik Vladimir Putin pristao da se Rusija pridruži njegovom "Odboru za mir", telu koje bi nadgledalo obnovu Gaze. Predsednik SAD je priznao da uključivanje Putina može biti kontroverzno, ali da u odboru želi ljude koji
Danas pre 2 sata
Newsmax Balkans pre 2 sata
Blic pre 4 sati
