Tramp tvrdi da je Putin prihvatio poziv u Odbor za mir, ruski predsednik kaže da će tek doneti odluku

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je ruski predsednik Vladimir Putin pristao da se pridruži njegovom Odboru za mir, čiji je cilj da nadgleda obnovu Gaze. Za to vreme, Putin je istakao da će Moskva odluku o tome doneti nakon što razmotri dokumenta i konsultuje se sa saveznicima.

Putin je tokom sastanka sa Savetom bezbednosti Rusije rekao da je naložio ruskom Ministarstvu spoljnih poslova da prouči predlog o pridruživanju "Odboru za mir" i da se konsultuje sa partnerima. On se zahvalio Trampu na pozivu i naglasio da Rusija podržava i da je uvek podržavala sve napore usmerene ka jačanju međunarodne stabilnosti. "Takođe primećujemo doprinos aktuelne američke administracije pronalaženju rešenja za ukrajinsku krizu", naveo je Putin. Tramp je,
