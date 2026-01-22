Trumpov davoski ultimatum - 'bez sile', ali uz imperijalnu logiku

Američki predsednik Donald Trump je najavom preuzimanja Grenlanda i istovremenom pretnjom podizanjem carina učinio nešto što je do pre nekoliko godina delovalo nezamislivo: transatlantsko savezništvo, temelj posleratne bezbednosne i ekonomske arhitekture Zapada, gurnuo je u stanje akutne egzistencijalne krize.

Dok je ruska invazija na Ukrajinu narušila međunarodni poredak grubom vojnom silom spolja, Trumpova "umetnost sklapanja poslova" sada ga razgrađuje iznutra. Iako je juče na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu rekao da Grenland neće pripojiti silom, a potom i da neće uvesti nove carine na evropske saveznike, ponovio je svoje beskompromisno stanovište. "Ne moram da koristim silu. Ne želim da koristim silu. Neću koristiti silu", rekao je i u istom dahu otvoreno dodao