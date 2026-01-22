Tramp odustao od carina evropskim zemljama, na pomolu dogovor o Grenlandu

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je večeras da evropskim državama neće uvoditi carine, koje je trebalo da stupe na snagu 1. februara.

U objavi na društvenoj mreži „Truth social“ Tramp je naveo da je, na osnovu današnjeg „veoma produktivnog sastanka“ sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, „napravljen okvir budućeg sporazuma u ​​vezi sa Grenlandom“. „To rešenje, ako se sprovede, biće odlično za Sjedinjene Američke Države i sve članice NATO“, napisao je Tramp. „Na osnovu ovog razumevanja, neću uvoditi carine koje je trebalo da stupe na snagu 1. februara, a vode se dodatni razgovori u vezi