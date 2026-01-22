Sastanak lidera EU po planu, uprkos Trampovoj najavi o povlačenju carina

Politika pre 28 minuta
Sastanak lidera EU po planu, uprkos Trampovoj najavi o povlačenju carina

Košta je naveo da EU ostaje jedinstvena u podršci i solidarnosti s Danskom i Grendladom

BRISEL – Vanredni samit lidera zemalja članica Evropske unije održaće se u četvratk prema planu, uprkos tome što je ameriki predsednik Donald Tramp najavio da neće uvoditi carine pojedinim evropskim zemljama, saopštio je danas portparol EU, prenosi Rojters Tramp je ranije danas, nakon sastanaka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom na kojem je postignut okvirni sporazum o Grenlandu, poručio da neće uvoditi carine. Ocenio je da će Grenland biti ključan za
