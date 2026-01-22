Nemirna noć u Srbiji: Potres registrovan kod ovog grada

Dnevnik pre 15 minuta
Tokom noći zemljotres jačine 2.4 stepena Rihtera pogodio je Šid, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema trenutno dostupnim informacijama, potres se dogodio neposredno pre četiri ujutru nadomak samog grada, a na dubini od devet kilometara. Na osnovu prezentovanih koordinata, epicentar je zabeležen kod jednog salaša prema graničnom prelazu "Tovarnik". S obzirom na intenzitet zemljotresa, mala je verovatnoća da je načinio veću materijalnu štetu. Telegraf.rs
