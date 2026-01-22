Tokom noći zemljotres jačine 2.4 stepena Rihtera pogodio Šid

RTV pre 4 sati  |  RTV
Tokom noći zemljotres jačine 2.4 stepena Rihtera pogodio Šid

ŠID - Tokom noći zemljotres jačine 2.4 stepena Rihtera pogodio je Šid, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije. Prema trenutno dostupnim informacijama, potres se dogodio neposredno pre četiri ujutru nadomak samog grada, a na dubini od devet kilometara.

Na osnovu prezentovanih koordinata, epicentar je zabeležen kod jednog salaša prema graničnom prelazu "Tovarnik". Za sada nema zvaničnih informacija da li je zemljotres načinio materijalnu štetu.
