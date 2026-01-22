Slab zemljotres tokom noći u Šidu

Tokom noći zabeležen je zemljotres slabije jačine u Šidu, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema dostupnim podacima, potres jačine 2,4 stepena po Rihterovoj skali registrovan je u 03:53 časa po lokalnom vremenu. Teorijski intenzitet zemljotresa u epicentru procenjen je na III stepena Merkalijeve skale. Kako navode iz Seizmološkog zavoda, zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti i uglavnom ih ljudi ne osećaju, već ih registruju isključivo seizmografski instrumenti. Za sada nema prijavljenih