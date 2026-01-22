Đedović Handanović: I Petrohemija deo dogovora oko prodaje Naftne industrije Srbije MOL-u

Ekapija pre 7 minuta
Đedović Handanović: I Petrohemija deo dogovora oko prodaje Naftne industrije Srbije MOL-u

Petrohemija Pančevo (Foto: Print screen / Google Earth) Sve što je u većinskom vlasništvu Gaspromnjefta, uključujući i Petrohemiju, biće dogovoreno odredbama budućeg kupoprodajnog ugovora za NIS, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ona je u razgovoru za Politiku ukazala da tek pošto OFAC i ostali regulatori odobre taj ugovor, koji su dogovorili mađarski MOL i ruski Gaspromnjeft, Srbija će moći od MOL-a da kupi dodatnih 5% akcija i tako uveća vlasnički udeo pomoću kojeg će, kako je istakla, moći da blokira odluke koje joj nisu u interesu. - Dakle, zaradićemo više, ojačati svoju poziciju na taj način. Sve to, konačno, prvi put posle 2008. godine kada smo se dobrovoljno odrekli većeg uticaja,
