Grande panda benzinac stiže iz Kragujevca

Kamatica pre 55 minuta  |  Kamatica
Grande panda benzinac stiže iz Kragujevca
U fabrici FIAT-Krajsler automobili Srbija u Kragujevcu proizvedeni su prvi primerci automobila „grande panda” sa benzinskim motorom. - Počela je proizvodnja probnih primeraka " grande pande" sa benzinskim motorom, što je uobičajen proces u pripremama za početak serijske proizvodnje - rekao je za Tan‌jug predsednik Samostalnog sindikata FCA Srbija Ivan Ristić.Dodao je da se paralalno sa tim proizvodi i citroen C3. Kompanija Stelantis, čije je deo i fabrika
