Od ponedeljka do subote: Detaljan program obeležavanja Dana Vranja

Organizacioni odbor usvojio je na poslednjoj sednici program obeležavanja 31. januara, Dana grada Vranja.

Sve počinje još u ponedeljak, 26. januara, u 12 sati, kada će biti održana svečana sednica povodom Dana Gradske opštine Vranjska Banja. U sredu, 28. januara, sa početkom u 19 sati, u Kamernoj sali Pozorišta "Bora Stanković", biće organizovana dodela nagrada učesnicima literarnog konkursa "Vranje pamti, Vranje slavi, sloboda živi". Narednog dana, u četvrtak, 29. januara, u 9 sati, u maloj sali Skupštine grada, biće priređen prijem za pripadnike 4. brigade Kopnene