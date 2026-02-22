Bravo! Odbojkaši Pirota savladali uvek neugodnog rivala!

Druga liga Istok 13.kolo Hala Pirot : OK Pirot - Toplički vitezovi-Kuršumlija. 3:0 (25:17, 25:12 i 28:26) Rezultatske neizvesnosti je bilo samo u trećem setu gde je domaćin pri rezultatu 24:21 za goste, dobrom igrom stigao protivnika i uspeli da ostvari bitnu pobedu.

OK Pirot: Veljko Djordjev, Luka Lukić, Andrija Djordjev, Filip Milošević, Uglješa Rančić, Nemanja Ćirić, Luka Dimić Nenad Vasov, Dejan Milanović, Aleksa Džunić, Vanja Ćirić, Igor Radulović. U narednom kolu naš tim igra protiv Jagodine, lidera na tabeli, verovatno od sledeće sezone i novog člana Prve lige. Biće to dobra utakmica za publiku, prilika da OK Pirot pokaže kvalitet. Utakmica se igra 1.3.2026. godine u Jagodini sa početkom od 16:00h.
