Pomereno emitovanje kviza Slagalica: RTS se oglasio saopštenjem, evo šta gledamo u tom terminu

Mondo pre 27 minuta  |  Dragana Tomašević
Do izmene u programskoj šemi RTS-a i pomeranja kviza Slagalica došlo je zbog prenosa sportskog događaja.

Umesto kviza "Slagalica", na Prvom programu RTS-a od 18:45 biće emitovan prenos utakmice fudbalske Lige Evrope između klubova Malme i Crvena zvezda. Zbog ove utakmice, termin "Slagalice" je pomeren unapred. Prema zvaničnoj programskoj šemi RTS-a 1, kviz će danas biti emitovan u 17:27. Poznati glumac sestrić Milke Canić Milka Canić bila je lektor i supervizor kviza "TV Slagalica", a čitava nacija pamti njeno čuveno "dobro veče". Milka je preminula 19. oktobra 2016.
