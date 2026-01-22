Đedović Handanović: MOL-u ide i Petrohemija

Nova ekonomija pre 1 sat
Đedović Handanović: MOL-u ide i Petrohemija
Ministarka za energetiku Dubravka Đedović Handanović izjavila je da „sve što je u većinskom vlasništvu ‘Gaspromnjefta’, uključujući i ‘Petrohemiju’, biće dogovoreno odredbama budućeg kupoprodajnog ugovora“. „Tek pošto ga OFAK i ostali regulatori odobre, Srbija će moći od MOL-a da kupi dodatnih pet odsto akcija i tako uveća vlasnički deo pomoću kojeg će moći da blokira odluke koje joj nisu u interesu“, rekla je Đedović Handanović u intervjuu za današnji list
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Đedović Handanović: Srbija kupuje pet odsto akcija NIS od Mađara

Đedović Handanović: Srbija kupuje pet odsto akcija NIS od Mađara

RTV Novi Pazar pre 19 minuta
Đedović Handanović: Kupujemo od MOL-a dodatnih pet odsto akcija

Đedović Handanović: Kupujemo od MOL-a dodatnih pet odsto akcija

Forbes pre 44 minuta
Đedović Handanović: Kupujemo od MOL-a dodatnih pet odsto akcija, takvu nameru ima i ADNOK

Đedović Handanović: Kupujemo od MOL-a dodatnih pet odsto akcija, takvu nameru ima i ADNOK

Nedeljnik pre 1 sat
Đedović Handanović: Srbija kupuje pet odsto akcija NIS od Mađara

Đedović Handanović: Srbija kupuje pet odsto akcija NIS od Mađara

Newsmax Balkans pre 1 sat
Đedović Handanović: „Kupujemo od MOL-a dodatnih pet odsto akcija, takvu nameru ima i ADNOK“

Đedović Handanović: „Kupujemo od MOL-a dodatnih pet odsto akcija, takvu nameru ima i ADNOK“

Serbian News Media pre 1 sat
Ministarka Đedović Handanović otkrila šta će biti sa Petrohemijom: Evo da li će MOL biti i njen većinski vlasnik

Ministarka Đedović Handanović otkrila šta će biti sa Petrohemijom: Evo da li će MOL biti i njen većinski vlasnik

Dnevnik pre 1 sat
Đedović Handanović: I Petrohemija deo dogovora oko prodaje Naftne industrije Srbije MOL-u

Đedović Handanović: I Petrohemija deo dogovora oko prodaje Naftne industrije Srbije MOL-u

Ekapija pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PetrohemijaMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

U kragujevačkom Fiatu počela proizvodnja BENZINSKE GRANDE PANDE (FOTO)

U kragujevačkom Fiatu počela proizvodnja BENZINSKE GRANDE PANDE (FOTO)

InfoKG pre 19 minuta
Jedanaest godina na vrhu: JTI je opet Top Employer u Srbiji

Jedanaest godina na vrhu: JTI je opet Top Employer u Srbiji

N1 Info pre 19 minuta
SB Company dobio dozvolu za prvu fazu stambenog kompleksa u Novom Sadu - U planu 67 stanova i 92 parking mesta

SB Company dobio dozvolu za prvu fazu stambenog kompleksa u Novom Sadu - U planu 67 stanova i 92 parking mesta

Ekapija pre 9 minuta
Đedović Handanović: Srbija kupuje pet odsto akcija NIS od Mađara

Đedović Handanović: Srbija kupuje pet odsto akcija NIS od Mađara

RTV Novi Pazar pre 19 minuta
Povećane subvencije za kupovinu kuća na selu na 13.000 eura

Povećane subvencije za kupovinu kuća na selu na 13.000 eura

RTV Novi Pazar pre 14 minuta