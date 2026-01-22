Đedović Handanović: MOL-u ide i Petrohemija

Ministarka za energetiku Dubravka Đedović Handanović izjavila je da „sve što je u većinskom vlasništvu ‘Gaspromnjefta’, uključujući i ‘Petrohemiju’, biće dogovoreno odredbama budućeg kupoprodajnog ugovora“. „Tek pošto ga OFAK i ostali regulatori odobre, Srbija će moći od MOL-a da kupi dodatnih pet odsto akcija i tako uveća vlasnički deo pomoću kojeg će moći da blokira odluke koje joj nisu u interesu“, rekla je Đedović Handanović u intervjuu za današnji list