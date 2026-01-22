Lustracija po deseti put među Srbima

Radar pre 32 minuta  |  Stefan Aleksić
Lustracija po deseti put među Srbima

„Reč godine”, pa „reč decenije” – kako bilo, lustracija pati od standardne boljke svakog društvenog fenomena na koji se javnost i politički diskurs znaju koncentrisati. Prema njoj, iza sve kompleksnosti socijalnih problema jednostavno stoji jedna grupa loših ljudi. Nije baš tako

Izgleda da se u centar interesovanja srpske javnosti još jednom vratio pojam lustracije. Naime, tokom predstavljanja programskog okvira buduće studentske liste u Novom Sadu, najavljene su dve stvari koje su privukle dosta pažnje: kao deo budućeg programa najavljena je lustracija članova sadašnjeg režima i neki novi oblik zakona o poreklu imovine. Ne znam da li zbog smene generacija ili nečeg drugog, ovo dvoje već neko vreme plutaju tu i tamo – i izgleda da padaju
U toku protest ispred Skupštine: Vršiti pritisak uvek i konstantno

Danas pre 4 sati
Beogradski zborovi pozvali na protest večeras ispred Skupštine: Podrška za Novi Sad

Danas pre 4 sati
I Kragujevački studenti organizuju skup podrške profesorki Jeleni Kleut

Danas pre 6 sati
Evroposlanik Prebilič o upadu policije na novosadski Filozofski fakultet: Ovakve stvari nisu dešavale ni u režimu Jugoslavije…

Danas pre 2 sata
Likovni dnevnici, uzbudljiva, lepa i iznenađujuća svedočanstva sedam eminentnih umetnika: Prva izložba u novoj sezoni Galerije…

Danas pre 27 minuta
Evropske demokrate povodom policijske akcije u Novom Sadu: Vučiću, nisi nevidljiv na radaru

Danas pre 1 sat
Nova opasnost preti Srbiji! RHMZ upozorava: Led okovao reke, sante plutaju, kritično na Dunavu i Tisi

Blic pre 47 minuta
Režim se surovo sveti, šta je odgovor

Radar pre 32 minuta
Sve je manje sudija i tužilaca spremno za prostituisanje

Radar pre 32 minuta
Lustracija po deseti put među Srbima

Radar pre 32 minuta
Južne vesti: Jalovina se ulila u Jablanicu, reka dobila boju cementa

Danas pre 1 sat
Andrea nudi 2.200 evra, smeštaj i hranu, a niko neće da radi: Kada čujete šta se dešava u restoranu, bićete u šoku

Blic pre 1 sat