Lustracija po deseti put među Srbima

„Reč godine”, pa „reč decenije” – kako bilo, lustracija pati od standardne boljke svakog društvenog fenomena na koji se javnost i politički diskurs znaju koncentrisati. Prema njoj, iza sve kompleksnosti socijalnih problema jednostavno stoji jedna grupa loših ljudi. Nije baš tako

Izgleda da se u centar interesovanja srpske javnosti još jednom vratio pojam lustracije. Naime, tokom predstavljanja programskog okvira buduće studentske liste u Novom Sadu, najavljene su dve stvari koje su privukle dosta pažnje: kao deo budućeg programa najavljena je lustracija članova sadašnjeg režima i neki novi oblik zakona o poreklu imovine. Ne znam da li zbog smene generacija ili nečeg drugog, ovo dvoje već neko vreme plutaju tu i tamo – i izgleda da padaju