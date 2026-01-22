Narednih dana toplije

RTV Novi Pazar pre 25 minuta
Narednih dana toplije

Meteorolozi za danas prognoziraju najvišu dnevnu temperaturu od 0 stepeni na severozapadu zemlje i u Negotinskoj Krajni do 8 stepeni u centralnim predelima i na jugoistoku.

Savetuju takođe i oprez zbog moguće poledice. Za naredne dane, RHMZ najavljuje postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva i porasta dnevnih temperatura, ali će u košavskom području jugoistočni vetar u petaPadavine će biti slabe, kratkotrajne i sporadične. “Više kiše očekuje se samo u nedelju i ponedeljak i to na jugu, jugoistoku i istoku zemlje, od 20 do 40 mm kiše. U Timočkoj Krajini do ponedeljka oblačno, tmurno i hladno, povremeno uz rosulju ili slab sneg i najvišu
