Vučić sa Orbanom, Mirzijojevim i Krišto u Davosu o pitanjima energetske bezbednosti i investicijama

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Vučić sa Orbanom, Mirzijojevim i Krišto u Davosu o pitanjima energetske bezbednosti i investicijama

DAVOS - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Davosu sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom o utiscima sa ovogodišnjeg Svetskog ekonomskog foruma i pitanjima energetske bezbednosti.

"Sa prijateljima je sve lakše. Kao i uvek, srdačan i prijateljski susret sa Viktorom Orbanom sa kojim sam ukratko razmenio utiske o ovogodišnjem WEF26, a posebno o novom poglavlju istorije koje je već otvoreno i kojem svedočimo dok se suočavamo sa sve brojnijim izazovima", naveo je Vučić na Instagramu. Dodao je da je sa orbanom razgovarao i o pitanjima energetske bezbednosti, uz dogovor da se skoro sastanu, kako bi što pre konkretizovali mnoge zajedničke planove na
