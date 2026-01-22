"6 meseci preko telefona spada u neku drugu vrstu veze", Nadica Ademov iskreno o Mini i Kasperu: "Žao mi je..."

Pevačica Nadica Ademov upitana je tokom jednog intervjua da prokomentariše aktuelnu situaciju u kojoj se našla Mina Kostić, koja je poslednjih nedelja u fokusu javnosti zbog veze sa izvesnim Manetom Ćuruvijom, poznatijim kao Kasper.

Nadica nije krila da oseća empatiju prema koleginici, ističući da joj želi stabilnost i sreću, a upitana je da prokomentariše konkretno njihove zajedničke intervjue zbog kojih su ih ljudi masovno po mrežama prozivali. Kako su pisali, Mina im je delovala izmanipulisano, a Kaspera su mnogi okarakterisali kao prevaranta. - Meni je žao Mine, ona je, u suštini, okej lik. Ja njoj želim svu sreću ovog sveta, želim da ima nekog ko će da je poštuje i voli, jer žena i treba