"6 meseci preko telefona spada u neku drugu vrstu veze", Nadica Ademov iskreno o Mini i Kasperu: "Žao mi je..."

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs/ Republika
"6 meseci preko telefona spada u neku drugu vrstu veze", Nadica Ademov iskreno o Mini i Kasperu: "Žao mi je..."

Pevačica Nadica Ademov upitana je tokom jednog intervjua da prokomentariše aktuelnu situaciju u kojoj se našla Mina Kostić, koja je poslednjih nedelja u fokusu javnosti zbog veze sa izvesnim Manetom Ćuruvijom, poznatijim kao Kasper.

Nadica nije krila da oseća empatiju prema koleginici, ističući da joj želi stabilnost i sreću, a upitana je da prokomentariše konkretno njihove zajedničke intervjue zbog kojih su ih ljudi masovno po mrežama prozivali. Kako su pisali, Mina im je delovala izmanipulisano, a Kaspera su mnogi okarakterisali kao prevaranta. - Meni je žao Mine, ona je, u suštini, okej lik. Ja njoj želim svu sreću ovog sveta, želim da ima nekog ko će da je poštuje i voli, jer žena i treba
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Da me neko tako veri na televiziji, nisam sigurna kako bih reagovala" Barbara Bobak o Mini Kostić i Kasperu: "Ako je on njoj…

"Da me neko tako veri na televiziji, nisam sigurna kako bih reagovala" Barbara Bobak o Mini Kostić i Kasperu: "Ako je on njoj dobar..." (video)

Blic pre 5 sati
"Žao mi je Mine": Nadica Ademov odsečno o koleginici i njenom vereniku Kasperu: "Nikako ne bih bila šest meseci sa nekim preko…

"Žao mi je Mine": Nadica Ademov odsečno o koleginici i njenom vereniku Kasperu: "Nikako ne bih bila šest meseci sa nekim preko telefona", evo šta kaže o njegovom izgledu

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Mina KostićNadica ademov

Zabava, najnovije vesti »

Zbunjeni vozači masovno plaćaju kazne: Da li umete da pravilno protumačite ove znakove na autoputu?

Zbunjeni vozači masovno plaćaju kazne: Da li umete da pravilno protumačite ove znakove na autoputu?

Blic pre 9 minuta
Jovana otišla na Antarktik i skače u ledeni okean "Najluđa stvar koju sam u životu uradila", mreže se usijale: "Ovo je šok za…

Jovana otišla na Antarktik i skače u ledeni okean "Najluđa stvar koju sam u životu uradila", mreže se usijale: "Ovo je šok za organizam" (video)

Blic pre 9 minuta
Dnevni horoskop za 22. januar: Rakovima se trud isplati, Vodolije teže ka slobodi u vezi, a Škorpije...

Dnevni horoskop za 22. januar: Rakovima se trud isplati, Vodolije teže ka slobodi u vezi, a Škorpije...

Kurir pre 39 minuta
Bio u braku sa dve fatalne glumice, osvojio i Mis sveta: Ovaj srpski moćnik danas ljubi voditeljku

Bio u braku sa dve fatalne glumice, osvojio i Mis sveta: Ovaj srpski moćnik danas ljubi voditeljku

Blic pre 44 minuta
Nove pesme ne traju ni nedelju dana, a one snimljene 1979. osvajaju trending liste! Džej, Zorica, Bešlić i Sneki ponovo su hit…

Nove pesme ne traju ni nedelju dana, a one snimljene 1979. osvajaju trending liste! Džej, Zorica, Bešlić i Sneki ponovo su hit

Kurir pre 29 minuta