Rat mora da se završi: Tramp razgovarao sa Zelenskim u Davosu
Vesti online pre 1 sat | Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Američki predsednik Donald Tramp obavio je razgovor sa Vladimirom Zelenskim u Davosu. On ga je ocenio kao dobar.
„Ovaj rat mora da se završi“, odgovorio je Tramp na pitanje novinara šta bi želeo da poruči Vladimiru Putinu. „Sastanak sa predsednikom Zelenskim prošao je dobro. Videćemo kako će se sve završiti“, dodao je američki predsednik. Sastanak Tramp i Zelenskog u Davosu trajala je manje od sat vremena.