Rat mora da se završi: Tramp razgovarao sa Zelenskim u Davosu

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Rat mora da se završi: Tramp razgovarao sa Zelenskim u Davosu

Američki predsednik Donald Tramp obavio je razgovor sa Vladimirom Zelenskim u Davosu. On ga je ocenio kao dobar.

„Ovaj rat mora da se završi“, odgovorio je Tramp na pitanje novinara šta bi želeo da poruči Vladimiru Putinu. „Sastanak sa predsednikom Zelenskim prošao je dobro. Videćemo kako će se sve završiti“, dodao je američki predsednik. Sastanak Tramp i Zelenskog u Davosu trajala je manje od sat vremena.
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Vitkofov avion poleteo ka Moskvi

Vitkofov avion poleteo ka Moskvi

Politika pre 16 minuta
Tramp poslao poruku Putinu: Da li će ga oduševiti, iznervirati ili nasmejati?

Tramp poslao poruku Putinu: Da li će ga oduševiti, iznervirati ili nasmejati?

Pravda pre 1 sat
(VIDEO) Nakon sastanka sa Trampom, Zelenski se obratio u Davosu, kritikovao Evropu: „Svi su skrenuli pažnju na Grenland“

(VIDEO) Nakon sastanka sa Trampom, Zelenski se obratio u Davosu, kritikovao Evropu: „Svi su skrenuli pažnju na Grenland“

Danas pre 2 sata
Napokon trilaterala: Zelenski najavio sastanak sa obe delegacije - da li ukrajinski rat ulazi u finale?!

Napokon trilaterala: Zelenski najavio sastanak sa obe delegacije - da li ukrajinski rat ulazi u finale?!

Pravda pre 2 sata
Zelenski: Sutra prvi trilateralni sastanak Ukrajine, Rusije i SAD

Zelenski: Sutra prvi trilateralni sastanak Ukrajine, Rusije i SAD

NIN pre 3 sata
Zelenski: Mirovni plan je skoro spreman

Zelenski: Mirovni plan je skoro spreman

Politika pre 3 sata
"Sutra trojni sastanak Ukrajine, Rusije i SAD" Zelenski: Mirovni plan je skoro spreman

"Sutra trojni sastanak Ukrajine, Rusije i SAD" Zelenski: Mirovni plan je skoro spreman

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinDonald TrampDavosvestisvetVladimir ZelenskiTrajalTrayal

Svet, najnovije vesti »

Francuska presrela naftni tanker koji je plovio iz Rusije

Francuska presrela naftni tanker koji je plovio iz Rusije

Danas pre 1 sat
CNN: Rute i Tramp postigli usmeni dogovor o Grenlandu, dokument još nije sastavljen

CNN: Rute i Tramp postigli usmeni dogovor o Grenlandu, dokument još nije sastavljen

RTV pre 0 minuta
Tramp napustio Davos, vraća se u SAD! Poslao oštru poruku Putinu nakon sastanka sa Zelenskim, svoj govor počeo od Srbije…

Tramp napustio Davos, vraća se u SAD! Poslao oštru poruku Putinu nakon sastanka sa Zelenskim, svoj govor počeo od Srbije, njegov zet pokazao "novu gazu" (foto)

Kurir pre 0 minuta
Broj poginulih u železničkoj nesreći u Španiji porastao na 45, povređeno više od 120 ljudi

Broj poginulih u železničkoj nesreći u Španiji porastao na 45, povređeno više od 120 ljudi

Newsmax Balkans pre 1 minut
Trampov "Odbor za mir" formiran u Davosu – globalni poredak pod američkim nadzorom

Trampov "Odbor za mir" formiran u Davosu – globalni poredak pod američkim nadzorom

RTS pre 1 minut