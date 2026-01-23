Umerov potvrdio: Fokus na okončanju rata

Jedan od glavnih pregovarača Ukrajine na sastanku sa američkom i ruskom delegacijom, Rustem Umerov, izjavio je da je sastanak u Abu Dabiju "bio fokusiran na parametre za okončanje ruskog rata".

"Dodatni sastanci su zakazani za sutra. Sutra će se ukrajinskoj delegaciji pridružiti načelnik Generalštaba, general Andrij Hnatov, i zamenik načelnika Odbrambene obaveštajne službe Ukrajine, general-potpukovnik Vadim Skibicki", rekao je Umerov u objavi na platformi X. Umerov je kazao da su na trilateralnom sastanku u američkoj delegaciji učestvovali specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof, zet američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner, general Danijel