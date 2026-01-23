MOL bi za udeo u NIS-u mogao da plati između 1,2 i 1,4 milijarde evra

Kupac će ostvariti i nematerijalnu korist koja ima svoju vrednost

Mađarska kompanija MOL grupa potvrdila je početkom nedelje da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa ruskom kompanijom Gazprom Neft o kupovini udela 56,15 odsto u Naftnoj industriji Srbije (NIS). Cena po kojoj bi transakcija mogla da bude izvršena za sada nije poznata. Pitanje vrednosti NIS-a od početka pregovora o prodaji ruskog udela ostaje bez jasnog odgovora jer je mnogo elemenata koji na nju utiču, a svi su saglasni da berzanska