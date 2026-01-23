Ovo su državljani BiH koji se nalaze na Trampovoj "crnoj listi": Evo zbog čega su hapšeni

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD objavilo je listu 'Najgorih među najgorima', fokusirajući se na ozbiljne kriminalne optužbe Među imenovanima na listi su 11 osoba poreklom iz BiH U decembru je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD objavilo listu „Najgorih među najgorima“, koja ističe ljude koji su uhapšeni pod optužbama za najteže zločine od početka drugog mandata američkog predsednika Donalda Trampa. Ove agencije, uključujući Agenciju za imigraciju i