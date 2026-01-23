Ovo su državljani BiH koji se nalaze na Trampovoj "crnoj listi": Evo zbog čega su hapšeni

Blic pre 6 minuta
Ovo su državljani BiH koji se nalaze na Trampovoj "crnoj listi": Evo zbog čega su hapšeni
Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD objavilo je listu 'Najgorih među najgorima', fokusirajući se na ozbiljne kriminalne optužbe Među imenovanima na listi su 11 osoba poreklom iz BiH U decembru je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD objavilo listu „Najgorih među najgorima“, koja ističe ljude koji su uhapšeni pod optužbama za najteže zločine od početka drugog mandata američkog predsednika Donalda Trampa. Ove agencije, uključujući Agenciju za imigraciju i
Otvori na blic.rs

Donald Tramp »

(Video) Rute ne veruje Trampu: Generalni sekretar NATO tvrdi da ne postoji dokument o Grenlandu, strahuje da predsednik SAD…

(Video) Rute ne veruje Trampu: Generalni sekretar NATO tvrdi da ne postoji dokument o Grenlandu, strahuje da predsednik SAD objavi detalje plana na mrežama

Blic pre 3 sata
Premijer Grenlanda: Biramo Dansku, biramo EU i biramo NATO

Premijer Grenlanda: Biramo Dansku, biramo EU i biramo NATO

Danas pre 3 sata
Da li Kongres može da spreči Trampa da preuzme Grenland?

Da li Kongres može da spreči Trampa da preuzme Grenland?

Danas pre 4 sati
Šta se zna o Trampovom ‘mogućem dogovoru’ oko Grenlanda

Šta se zna o Trampovom ‘mogućem dogovoru’ oko Grenlanda

Danas pre 5 sati
Tramp tužio banku, traži najmanje pet milijardi dolara odštete

Tramp tužio banku, traži najmanje pet milijardi dolara odštete

Danas pre 1 sat
Tek što je napustio Evropu, a već najavljuje nove sukobe: Tramp tuži banku JPMorgan Chase za 5 milijardi dolara

Tek što je napustio Evropu, a već najavljuje nove sukobe: Tramp tuži banku JPMorgan Chase za 5 milijardi dolara

Blic pre 3 sata
Karni odgovorio Trampu: Kanada opstaje zbog Kanađane, a ne zbog SAD

Karni odgovorio Trampu: Kanada opstaje zbog Kanađane, a ne zbog SAD

Danas pre 1 minut
Donald Tramp »

Ključne reči

Donald Tramp

Balkan, najnovije vesti »

Ovo su državljani BiH koji se nalaze na Trampovoj "crnoj listi": Evo zbog čega su hapšeni

Ovo su državljani BiH koji se nalaze na Trampovoj "crnoj listi": Evo zbog čega su hapšeni

Blic pre 6 minuta
Golob: Slovenija odbila poziv SAD da se pridruži "Odboru za mir"

Golob: Slovenija odbila poziv SAD da se pridruži "Odboru za mir"

Newsmax Balkans pre 16 minuta
Orban: Evropa i dalje glavna prepreka miru u Ukrajini

Orban: Evropa i dalje glavna prepreka miru u Ukrajini

Vesti online pre 50 minuta
Dvadeset godina potkradale klijente u banci: Dve službenice zgrnule milione, evo i kako

Dvadeset godina potkradale klijente u banci: Dve službenice zgrnule milione, evo i kako

Dnevnik pre 55 minuta
"Rekli su da sam nesposobna zbog zdravstvenog stanja!" Devojka (27) prošla kroz najgori razgovor za posao u životu: Uzela je…

"Rekli su da sam nesposobna zbog zdravstvenog stanja!" Devojka (27) prošla kroz najgori razgovor za posao u životu: Uzela je CV i bacila ga u kantu na moje oči!

Kurir pre 1 sat