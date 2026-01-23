Da li Kongres može da spreči Trampa da preuzme Grenland?

Predsednik SAD Donald Tramp, čije ambicije sežu do toga da „prisvoji“ Grenland zbog, kako tvrdi, „strateške nacionalne bezbednosti i međunarodne bezbednosti“, zatražio je juče „hitne pregovore“ o ostrvu i rekao da neće primeniti silu u cilju njegove aneksije. „Tražimo hitne pregovore o kupovini Grenlanda“, rekao je u obraćanju na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. „Ovo ogromno, nezaštićeno ostrvo je zapravo deo Severne Amerike. To je naša teritorija.“ Tramp je