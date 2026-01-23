EU nakon debate o Grenlandu: Lekcije iz turbulentnih dana

Nakon debate sa SAD, EU želi da poveća svoje prisustvo na Arktiku.

Na specijalnom samitu u Briselu razgovaralo se o tome kako se u budućnosti postaviti prema predsedniku Trampu, ali i o sporazumu sa Merkosurom. Večera u zgradi Saveta u Briselu je potrajala – lideri Evropske unije sedeli su zajedno dobrih pet sati. Glavna tema razgovora bila su previranja iz proteklih nekoliko dana i pretnje američkog predsednika Donalda Trampa. Čak i pre samit, mnogi učesnici izrazili su zadovoljstvo – ili bar olakšanje – time što su ostali