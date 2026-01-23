Europska unija uskoro predstavlja investicijski paket za Grenland

SEEbiz pre 2 sata
Europska unija uskoro predstavlja investicijski paket za Grenland

BRUXELLES - Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će Komisija uskoro predstaviti veliki investicijski paket za Grenland, u koji je dosad nedovoljno ulagano.

"Radimo na jačanju odnosa EU-a s Grenlandom i kao dio toga, Komisija će uskoro predložiti značajan paket ulaganja", rekla je von der Leyen nakon završetka izvanrednog samita EU-a, koji je bio posvećen transatlantskim odnosima. Samit je sazvan nakon što je američki predsjednik Donald Trump slao poruke da želi anektirati Grenland, arktički otok u sastavu Kraljevine Danske. Njegove izjave u Davosu da neće primjenjivati silu za preuzimanje Grenlanda i da neće uvoditi
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

EU nakon debate o Grenlandu: Lekcije iz turbulentnih dana

EU nakon debate o Grenlandu: Lekcije iz turbulentnih dana

Danas pre 53 minuta
"Ne treba otpisivati Trampa kao ludog ili nepredvidivog"

"Ne treba otpisivati Trampa kao ludog ili nepredvidivog"

B92 pre 28 minuta
Trampov "drveni advokat" ponovo progovorio: Poručila je kolegama iz Evrope da ne ulaze u bitke sa njim

Trampov "drveni advokat" ponovo progovorio: Poručila je kolegama iz Evrope da ne ulaze u bitke sa njim

Mondo pre 1 sat
Fon der Lajen najavila veća ulaganja u Grenland i bezbednost Arktika

Fon der Lajen najavila veća ulaganja u Grenland i bezbednost Arktika

Serbian News Media pre 4 sati
Lideri EU sinoć odžali hitan sastanak zbog Trampovih pretnji, evo šta su se dogovorili: "Imamo spreman odgovor"

Lideri EU sinoć odžali hitan sastanak zbog Trampovih pretnji, evo šta su se dogovorili: "Imamo spreman odgovor"

Blic pre 4 sati
Evropska komisija spremna da primeni trgovinski sporazum s Merkosurom, uprkos odlaganja ratifikacije

Evropska komisija spremna da primeni trgovinski sporazum s Merkosurom, uprkos odlaganja ratifikacije

NIN pre 5 sati
"Uskoro značajan paket investicija za Grenland" Predsednica Evropske komisije najavila veća ulaganja u dansku teritoriju i…

"Uskoro značajan paket investicija za Grenland" Predsednica Evropske komisije najavila veća ulaganja u dansku teritoriju i bezbednost Arktika (foto)

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

EUDanskaGrenlandDavos

Svet, najnovije vesti »

EU odlaže odluku o carinama prema SAD

EU odlaže odluku o carinama prema SAD

Insajder pre 37 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Vitkof i Kušner u Moskvi; Tramp: Ukrajina bi mogla da izgubi još više teritorija

UKRAJINSKA KRIZA: Vitkof i Kušner u Moskvi; Tramp: Ukrajina bi mogla da izgubi još više teritorija

RTV pre 22 minuta
Borba za goli život na -15! Ukrajinci se danonoćno bore da spasu životinje u zoo vrtu, a i sami se smrzavaju: "Bežite iz grada"…

Borba za goli život na -15! Ukrajinci se danonoćno bore da spasu životinje u zoo vrtu, a i sami se smrzavaju: "Bežite iz grada"

Blic pre 47 minuta
Direktor DTEK-a: Ukrajina se približava humanitarnoj katastrofi nakon napada na energetski sistem

Direktor DTEK-a: Ukrajina se približava humanitarnoj katastrofi nakon napada na energetski sistem

RTV pre 57 minuta
EU će suspendovati carine na robu iz SAD vrednu 93 milijarde evra na još šest meseci

EU će suspendovati carine na robu iz SAD vrednu 93 milijarde evra na još šest meseci

RTV pre 38 minuta