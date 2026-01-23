Europska unija uskoro predstavlja investicijski paket za Grenland

BRUXELLES - Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će Komisija uskoro predstaviti veliki investicijski paket za Grenland, u koji je dosad nedovoljno ulagano.

"Radimo na jačanju odnosa EU-a s Grenlandom i kao dio toga, Komisija će uskoro predložiti značajan paket ulaganja", rekla je von der Leyen nakon završetka izvanrednog samita EU-a, koji je bio posvećen transatlantskim odnosima. Samit je sazvan nakon što je američki predsjednik Donald Trump slao poruke da želi anektirati Grenland, arktički otok u sastavu Kraljevine Danske. Njegove izjave u Davosu da neće primjenjivati silu za preuzimanje Grenlanda i da neće uvoditi