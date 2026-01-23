Novi pregovori u Moskvi: Kušner i Vitkof s Putinom o Ukrajini

U Kremlju su večeras počeli razgovori predsednika Rusije Vladimira Putina sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom i biznismenom Džaredom Kušnerom o ukrajinskoj krizi, a prvi put u razgovorima učestvuje Džoš Guenbaum iz američke Federalne službe za nabavke, prenosi Tass.

Pre dolaska u Rusiju, Vitkof i Kušner su se u sredu u Davosu sastali sa specijalnim izaslanikom ruskog predsednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kirilom Dmitrijevom. Vitkof je posle tog razgovora izjavio da postoji veliki napredak u pregovorima sa Rusijom, ali je naveo da teritorijalno pitanje ostaje glavna prepreka, što je danas u Davosu rekao i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.