Prognoza vremena za petak, 23. januar: Slab mraz ujutru, košava jača tokom dana

Glas juga pre 1 sat
Na istoku Srbije i severu Vojvodine biće pretežno oblačno, ali suvo.

Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, dok će u košavskom području tokom popodneva biti u pojačanju. Jutarnje temperature kretaće se od -4 do 0 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 1 stepena na severozapadu i istoku, do oko 10 stepeni u centralnim i južnim krajevima Srbije. U Beogradu se očekuje slab jutarnji mraz i kratkotrajna magla. Tokom dana biće malo do umereno oblačno uz slab do umeren jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni. U
Stiže ciklon! Zbog ove pojave najavljen i najviši stepen upozorenja za Srbiju: Evo šta očekuje koji deo zemlje

Telegraf pre 35 minuta
Temperatura u plusu

Vesti online pre 1 sat
Danas oblačno vreme sa temperaturama do deset stepeni, u nedelju na jugu Banata orkanski vetrovi

Insajder pre 2 sata
Vremenska prognoza: Jutarnji mraz i magla, tokom dana suvo

Glas Zaječara pre 2 sata
Danas oblačno i suvo vreme

Serbian News Media pre 2 sata
RHMZ: Danas umereno oblačno uz sunčane intervale, ledohod na Dunavu, Tisi i Tamišu

NIN pre 2 sata
Šokantna prognoza do kraja zime: RHMZ upalio alarme zbog opasne pojave za vikend u Srbiji

Pravda pre 3 sata
Brnabić: Cilj posete evroparlamentaraca - da podrže blokadere, jer se bore za smenu vlasti

N1 Info pre 40 minuta
UNS: Novi Savet REM čekaju i 103 prijave protiv programskog sadržaja emitera

N1 Info pre 50 minuta
UNS: Novi Savet REM-a čekaju i 103 prijave protiv programskog sadržaja emitera

Insajder pre 35 minuta
Udruženja: Ministarstvo da objavi biografije kandidata za članove komisija na medijskim konkursima

N1 Info pre 15 minuta
Ministarka Lazarević u Lučanima: Ministarstvo će pokušati da utiče na izdavanje dozvola za izvoz oružja i vojne opreme

Insajder pre 5 minuta