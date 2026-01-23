Prognoza vremena za petak, 23. januar: Slab mraz ujutru, košava jača tokom dana

Na istoku Srbije i severu Vojvodine biće pretežno oblačno, ali suvo.

Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, dok će u košavskom području tokom popodneva biti u pojačanju. Jutarnje temperature kretaće se od -4 do 0 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 1 stepena na severozapadu i istoku, do oko 10 stepeni u centralnim i južnim krajevima Srbije. U Beogradu se očekuje slab jutarnji mraz i kratkotrajna magla. Tokom dana biće malo do umereno oblačno uz slab do umeren jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni. U