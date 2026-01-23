Gorivo u Srbiji skuplje za dinar

Cene goriva u Srbiji od danas su uvećane za jedan dinar u odnosu na prethodnu sedmicu, a nove cene važe od 15 časova.

Gorivo u Srbiji poskupelo je za jedan dinar u odnosu na cenu u prethodnih nedelju dana. Litar benzina evropremijum BMB 95 koštaće 176 dinara, dok će se litar evrodizela prodavati po ceni od 193 dinara. Nove cene goriva na pumpama širom Srbije stupaju na snagu danas od 15 časova. Ministarstvo trgovine sledeće ažuriranje cena goriva objaviće u petak, 30. januara. Podsetimo, Vlada Srbije je u julu 2025. godine produžila meru ograničenja cena goriva za dodatnih šest