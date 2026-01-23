Gorivo u Srbiji skuplje za dinar

In medija pre 4 sati
Gorivo u Srbiji skuplje za dinar

Cene goriva u Srbiji od danas su uvećane za jedan dinar u odnosu na prethodnu sedmicu, a nove cene važe od 15 časova.

Gorivo u Srbiji poskupelo je za jedan dinar u odnosu na cenu u prethodnih nedelju dana. Litar benzina evropremijum BMB 95 koštaće 176 dinara, dok će se litar evrodizela prodavati po ceni od 193 dinara. Nove cene goriva na pumpama širom Srbije stupaju na snagu danas od 15 časova. Ministarstvo trgovine sledeće ažuriranje cena goriva objaviće u petak, 30. januara. Podsetimo, Vlada Srbije je u julu 2025. godine produžila meru ograničenja cena goriva za dodatnih šest
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

Objavljene nove cene dizela i benzina koje važe narednih sedam dana

Objavljene nove cene dizela i benzina koje važe narednih sedam dana

InfoKG pre 5 sati
Nove cene goriva i mogući preokret u vlasničkoj strukturi NIS-a

Nove cene goriva i mogući preokret u vlasničkoj strukturi NIS-a

IndeksOnline pre 5 sati
Gorivo, od danas, skuplje za dinar po litru

Gorivo, od danas, skuplje za dinar po litru

Rešetka pre 5 sati
Objavljene nove cene goriva

Objavljene nove cene goriva

Glas Zaječara pre 6 sati
Objavljene nove cene goriva koje će važiti do 30. januara

Objavljene nove cene goriva koje će važiti do 30. januara

Pravda pre 6 sati
Nove cene goriva: Dizel i benzin skuplji za dinar po litru

Nove cene goriva: Dizel i benzin skuplji za dinar po litru

Pressek pre 7 sati
Nove cene goriva: Neznatno poskupljenje oba derivata

Nove cene goriva: Neznatno poskupljenje oba derivata

Morava info pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Srbijenove cene goriva

Ekonomija, najnovije vesti »

OFAK produžio licencu za rad NIS-u do 20. februara; Đedović Handanović: Nismo izašli u susret svim zahtevima MOL-a

OFAK produžio licencu za rad NIS-u do 20. februara; Đedović Handanović: Nismo izašli u susret svim zahtevima MOL-a

RTV pre 24 minuta
Kineski brendovi osvajaju svetsko tržište

Kineski brendovi osvajaju svetsko tržište

Kamatica pre 3 minuta
Potrošnja za Nacionalni stadion na kraju godine povećana 17 puta

Potrošnja za Nacionalni stadion na kraju godine povećana 17 puta

Radio 021 pre 29 minuta
U Inđiji će se proizvoditi plastični delovi za električnu Škodu i Yilian

U Inđiji će se proizvoditi plastični delovi za električnu Škodu i Yilian

RTV pre 14 minuta
Chery u Srbiji predstavio novu generaciju modela: Tiggo 7, Tiggo 8, Tiggo 9 i Arrizo 8

Chery u Srbiji predstavio novu generaciju modela: Tiggo 7, Tiggo 8, Tiggo 9 i Arrizo 8

Auto blog pre 3 minuta